Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
04.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:32
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,047418
|1,70
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078207
|1,45
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,371367
|1,28
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,093140
|0,91
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,063626
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,791050
|3,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025371
|2,94
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009384
|2,73
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036688
|2,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047542
|1,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,306306
|4,93
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083188
|3,95
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042237
|3,78
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056293
|3,57
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,115311
|2,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,988807
|2,26
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052337
|1,66
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,412504
|1,56
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022266
|1,37
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,472392
|1,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,111315
|2,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,091413
|1,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068113
|1,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,961951
|1,12
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,316730
|1,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,876813
|2,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,752430
|1,37
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,805761
|1,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,072194
|1,20
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042699
|1,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,023118
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,874296
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060324
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,618421
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,063778
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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