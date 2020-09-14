Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
14.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:09

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577711 0,49
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 715,721509 0,47
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,818242 0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230266 0,37
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030563 0,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008413 0,55
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078512 0,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,057156 0,08
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,530466 0,07
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,464211 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,160477 0,92
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,346225 0,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076938 0,68
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 70,940198 0,52
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,115092 0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,447105 0,75
HSBC Portföy Değ. Fon 112,970096 0,38
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033449 0,33
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,565833 0,27
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,022625 0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,938200 0,42
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,186552 0,37
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,998455 0,28
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038047 0,09
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018620 0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,406284 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,005413 0,09
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,138825 0,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059349 0,08
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,860448 0,08
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,029825 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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