Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro.
14.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:15
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,751906
|0,95
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043172
|0,93
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,501444
|0,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034656
|0,83
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,054414
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022749
|0,72
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031715
|0,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,372057
|0,55
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039622
|0,50
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,592073
|0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,103566
|1,06
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046385
|0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,038550
|0,21
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,090217
|0,09
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,053295
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,678278
|1,17
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,097371
|0,79
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,295815
|0,49
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,019006
|0,38
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,507414
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,868657
|0,60
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,173364
|0,57
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060408
|0,57
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,814224
|0,54
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,768161
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,918348
|3,82
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037960
|0,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049689
|0,59
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055328
|0,59
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102060
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058883
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,853899
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,129775
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,604414
|0,02
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,043729
|0,02
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Kaynak: AA