Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,057047 1,25 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062738 0,70 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,761580 0,66 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,040164 0,59 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,077202 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,088886 1,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020892 0,95 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,508543 0,68 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029715 0,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039139 0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049714 0,85 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,094490 0,82 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092410 0,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042229 0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,219387 0,93 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,527301 0,82 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065264 0,10 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020931 0,03 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,058393 0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,767599 1,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,057262 0,78 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025328 0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,685852 0,54 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,103639 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,644675 2,16 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,468554 1,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,353771 1,57 HSBC Portföy Altın Fonu 3,650138 1,01 İş Portföy Altın Fonu 0,046869 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022512 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028818 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,851080 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058672 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,126084 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA