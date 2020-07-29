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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
29.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:28

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,057047 1,25
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062738 0,70
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,761580 0,66
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,040164 0,59
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,077202 0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,088886 1,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020892 0,95
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,508543 0,68
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029715 0,60
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039139 0,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049714 0,85
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,094490 0,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092410 0,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042229 0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,219387 0,93
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,527301 0,82
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,065264 0,10
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020931 0,03
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,058393 0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,767599 1,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,057262 0,78
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025328 0,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,685852 0,54
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,103639 0,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,644675 2,16
QNB Finans Portföy Altın BYF 38,468554 1,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,353771 1,57
HSBC Portföy Altın Fonu 3,650138 1,01
İş Portföy Altın Fonu 0,046869 0,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022512 0,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028818 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,851080 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058672 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,126084 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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