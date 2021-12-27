Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,539253
|-0,88
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223632
|-0,67
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,804253
|-0,65
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030766
|-0,59
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,082962
|-0,34
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|16,850479
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059978
|-0,09
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,035844
|-0,09
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,118401
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,672689
|-0,70
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034557
|-0,64
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,032200
|-0,42
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,056950
|-0,37
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,089241
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Fonu
|1,179686
|-0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,292470
|-0,73
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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