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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,804253-0,65
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030766-0,59
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,082962-0,34
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,850479-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,059978-0,09
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,035844-0,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118401-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,672689-0,70
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034557-0,64
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,032200-0,42
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,056950-0,37
Qinvest Portföy Değ. Fon0,089241-0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Fonu1,179686-0,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Nurol Portföy Altın Fonu1,292470-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yok böyle bir tutku! 63 bin liraya sattığı aracı, uykularını kaçırınca 80 bin liraya geri aldı

Yok böyle bir tutku! 63 bin liraya sattığı aracı, uykularını kaçırınca 80 bin liraya geri aldı

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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