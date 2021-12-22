Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,103348-25,33
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,986300-25,25
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,548165-24,79
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,104717-24,78
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu4,351472-24,77
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF73,607650-29,39
QNB Finans Portföy Altın BYF64,937470-27,43
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.226,651563-27,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF60,106553-26,36
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF29,482652-9,83
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,157615-25,90
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,469210-25,14
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,073591-24,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,063741-24,62
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,460014-24,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,096028-24,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,220312-24,06
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,234079-24,05
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,109501-23,45
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,159736-23,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,640528-25,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,147825-25,73
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,795445-24,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon4,226971-24,81
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,182329-24,75
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,099627-26,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu3,009385-24,99
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,440450-24,85
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,908463-24,47
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,475926-23,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu6,163678-26,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,103975-26,37
Fiba Portföy Altın Fonu0,062040-26,21
Inveo Portföy Altın Fon1,544089-26,17
İş Portföy Altın Fonu0,080020-25,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Stokçuların keyfi kaçtı! Dolar ve euro çakıldı, otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor

Stokçuların keyfi kaçtı! Dolar ve euro çakıldı, otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor

 Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı

Dolarla birlikte altın fiyatları da çakıldı, vatandaşlar bu sabah soluğu kuyumcularda aldı

 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 772 liradan işlem görüyor

Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 772 liradan işlem görüyor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title