Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,103348
|-25,33
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,986300
|-25,25
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,548165
|-24,79
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,104717
|-24,78
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|4,351472
|-24,77
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|73,607650
|-29,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|64,937470
|-27,43
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.226,651563
|-27,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|60,106553
|-26,36
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|29,482652
|-9,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,157615
|-25,90
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,469210
|-25,14
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,073591
|-24,92
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,063741
|-24,62
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,460014
|-24,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,096028
|-24,65
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,220312
|-24,06
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,234079
|-24,05
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,109501
|-23,45
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,159736
|-23,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,640528
|-25,82
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,147825
|-25,73
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,795445
|-24,99
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|4,226971
|-24,81
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,182329
|-24,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,099627
|-26,05
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,009385
|-24,99
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,440450
|-24,85
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,908463
|-24,47
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,475926
|-23,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,163678
|-26,49
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,103975
|-26,37
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,062040
|-26,21
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,544089
|-26,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,080020
|-25,97
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 13,34 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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