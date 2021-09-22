En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: