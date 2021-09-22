En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|14,764530
|-1,28
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,810969
|-1,17
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,220736
|-1,16
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,961901
|-1,15
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,896659
|-1,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,996660
|-1,04
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,271294
|-0,99
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,031886
|-0,98
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,004426
|-0,97
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,850189
|-0,91
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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