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En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF14,764530-1,28
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,810969-1,17
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,220736-1,16
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,961901-1,15
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,896659-1,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,996660-1,04
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,271294-0,99
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,031886-0,98
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,004426-0,97
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,850189-0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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