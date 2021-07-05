En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,987885 -0,62 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,777604 -0,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043830 -0,62 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086476 -0,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035643 -0,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,794829 -0,26 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052740 -0,24 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,130310 -0,18 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,045906 -0,16 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,259663 -0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara