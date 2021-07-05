En fazla kaybettiren yatırım fonları

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,62 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" ve "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,987885-0,62
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,777604-0,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043830-0,62
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,086476-0,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035643-0,27
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,794829-0,26
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052740-0,24
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,130310-0,18
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,045906-0,16
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,259663-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Şevval Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:02:18. #1.15#

title