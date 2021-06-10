Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF820,479424-0,07İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|820,479424
|-0,07
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069758
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016602
|-0,66
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,040740
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104859
|-0,34
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,045374
|-0,23
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,597034
|-0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100986
|-1,41
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,113828
|-0,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,136761
|-0,45
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,101275
|-0,40
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,890304
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,922979
|-0,77
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,018871
|-0,44
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,007649
|-0,37
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,876881
|-0,35
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,121364
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,316810
|-0,72
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,094043
|-0,70
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,059826
|-0,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068750
|-0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,979209
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042963
|-0,73
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,143175
|-0,72
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,062455
|-0,72
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,049260
|-0,72
|İş Portföy Altın Fonu
|0,056085
|-0,72
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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