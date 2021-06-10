Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF820,479424-0,07İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 820,479424 -0,07 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069758 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016602 -0,66 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,040740 -0,38 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104859 -0,34 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045374 -0,23 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,597034 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100986 -1,41 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,113828 -0,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,136761 -0,45 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,101275 -0,40 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,890304 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,922979 -0,77 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,018871 -0,44 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,007649 -0,37 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,876881 -0,35 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,121364 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,316810 -0,72 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,094043 -0,70 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,059826 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068750 -0,65 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,979209 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,042963 -0,73 Garanti Portföy Altın Fonu 0,143175 -0,72 Deniz Port. Altın Fonu 0,062455 -0,72 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049260 -0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,056085 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk