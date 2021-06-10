Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF820,479424-0,07İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF820,479424-0,07
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069758-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016602-0,66
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,040740-0,38
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,104859-0,34
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,045374-0,23
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,597034-0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100986-1,41
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,113828-0,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,136761-0,45
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,101275-0,40
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,890304-0,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,922979-0,77
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,018871-0,44
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,007649-0,37
Tacirler Portföy Değ. Fon4,876881-0,35
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,121364-0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,316810-0,72
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,094043-0,70
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,059826-0,67
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,068750-0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,979209-0,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,042963-0,73
Garanti Portföy Altın Fonu0,143175-0,72
Deniz Port. Altın Fonu0,062455-0,72
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,049260-0,72
İş Portföy Altın Fonu0,056085-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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