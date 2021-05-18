Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,618162-1,92QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF795,752181-0,25Tacirler Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,618162-1,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF795,752181-0,25
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,329767-0,25
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026829-0,09
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544181-0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,813015-0,13
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,091049-0,13
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,049026-0,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon150,550511-0,60
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048732-0,52
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,117923-0,30
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,004592-0,22
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,042089-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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