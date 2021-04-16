En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,101152-2,03
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,042151-1,93
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102417-1,51
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,952204-1,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,144122-1,35
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)76,139870-1,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,722693-1,31
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,639654-1,28
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,887811-1,25
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,367667-1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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