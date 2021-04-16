En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,101152 -2,03 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,042151 -1,93 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102417 -1,51 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,952204 -1,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144122 -1,35 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 76,139870 -1,33 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,722693 -1,31 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,639654 -1,28 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,887811 -1,25 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,367667 -1,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara