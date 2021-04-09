En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,06 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,003576 -1,23 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,891469 -1,06 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078931 -1,04 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039991 -1,02 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,707534 -1,01 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,153387 -0,99 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,549209 -0,86 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041374 -0,58 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,875584 -0,54 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,046774 -0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara