En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,11 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,11 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,096765-4,08
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,867776-3,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu133,717622-2,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037081-2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083118-2,08
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,734657-1,36
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,043684-1,27
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,960145-1,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022493-1,22
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107205-0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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