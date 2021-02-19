Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:29
Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7864851,69
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5691201,48
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0442431,29
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8363261,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0264491,14
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7177061,06
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5902900,98
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,8797030,97
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0305910,97
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5866140,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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