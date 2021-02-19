Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.