En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

27.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:26
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,02 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,02 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,112400-1,59
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,745202-1,23
Tacirler Portföy Değ. Fon4,758169-1,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,062987-0,98
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,453242-0,94
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,979104-0,88
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF703,335938-0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,728862-0,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042955-0,71
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,161502-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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