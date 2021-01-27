En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,02 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.