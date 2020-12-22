Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:49
Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068457-0,57İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068457
|-0,57
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046336
|-0,52
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,227276
|-0,50
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041159
|-0,45
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,092284
|-0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010322
|-2,84
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,804497
|-1,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025807
|-1,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045098
|-0,72
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,267360
|-0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056762
|-3,30
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,505535
|-2,72
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027105
|-2,65
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,119625
|-2,29
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,053053
|-2,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,060905
|-1,82
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,807924
|-1,70
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,388224
|-1,68
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,110335
|-1,43
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,210511
|-1,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,738025
|-1,44
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,374312
|-0,71
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,021866
|-0,31
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029045
|-0,30
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031461
|-0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056265
|-0,03
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,044259
|-0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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