Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068457-0,57İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.