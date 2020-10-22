En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

22.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:02
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,94 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,94 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009108 -3,74
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034860 -1,94
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053368 -1,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,672374 -1,16
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099162 -1,13
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,116900 -0,98
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087146 -0,92
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035295 -0,92
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107651 -0,92
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,099089 -0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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