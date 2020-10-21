Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
21.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:13
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044743
|-0,46
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026170
|-0,18
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|753,508140
|-0,18
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,073675
|-0,16
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,162760
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,651072
|-0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044609
|-0,40
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024292
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,111106
|-1,53
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048602
|-0,38
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,080196
|-0,17
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054304
|-0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,922799
|-0,32
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,054119
|-0,06
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,386924
|-0,04
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,611230
|-0,03
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,625775
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063845
|-0,34
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012569
|-0,33
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,968644
|-0,33
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,238257
|-0,33
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,850022
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,027708
|-0,37
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,031687
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|48,148732
|-0,34
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040036
|-0,34
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133442
|-0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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