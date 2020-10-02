Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
02.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:11
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,085538 -0,65
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,085538
|-0,65
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058028
|-0,50
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,737432
|-0,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,935956
|-0,46
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026348
|-0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008796
|-3,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022918
|-1,05
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,534423
|-0,39
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,516650
|-0,38
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041297
|-0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,111317
|-1,94
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|88,590065
|-1,23
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082724
|-1,06
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043814
|-0,88
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046781
|-0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,893903
|-0,90
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,559983
|-0,43
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,104878
|-0,34
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,036235
|-0,30
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,796336
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,074526
|-1,54
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,280561
|-1,04
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,055601
|-0,87
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028572
|-0,68
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,828283
|-0,66
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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