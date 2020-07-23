Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port.
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:01
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,977808
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020556
|-0,44
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,078818
|-0,33
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008495
|-0,05
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029618
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,095395
|-0,59
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,347722
|-0,58
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031460
|-0,56
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,178318
|-0,38
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069270
|-0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,532463
|-0,74
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,408736
|-0,23
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111198
|-0,12
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,789088
|-0,12
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033284
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,852831
|-0,07
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,642647
|-0,06
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020606
|-0,05
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,207129
|-0,04
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025120
|-0,04
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Kaynak: AA