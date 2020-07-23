Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,977808 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020556 -0,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,078818 -0,33 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008495 -0,05 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029618 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,095395 -0,59 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,347722 -0,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031460 -0,56 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,178318 -0,38 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069270 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,532463 -0,74 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408736 -0,23 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111198 -0,12 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,789088 -0,12 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033284 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,852831 -0,07 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,642647 -0,06 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020606 -0,05 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,207129 -0,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025120 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA