Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846508 -0,53
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030441 -0,46
HSBC Portföy Uzun Vad.
05.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:13
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846508
|-0,53
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030441
|-0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,595548
|-0,37
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236481
|-0,27
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,499388
|-0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,966928
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069638
|-0,06
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,981786
|-0,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,909891
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,088342
|-0,57
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,101092
|-0,56
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088527
|-0,55
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045355
|-0,48
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,037974
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,022849
|-0,33
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,212372
|-0,23
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,026932
|-0,14
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,296633
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020481
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,457727
|-0,51
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,541170
|-0,49
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967992
|-0,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049785
|-0,42
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,486273
|-0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,088888
|-0,54
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,045431
|-0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,040676
|-0,52
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,083814
|-0,52
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,036010
|-0,51
Kaynak: AA