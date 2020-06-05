Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,846508 -0,53 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030441 -0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595548 -0,37 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236481 -0,27 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,499388 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,966928 -0,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069638 -0,06 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,981786 -0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,909891 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,088342 -0,57 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,101092 -0,56 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088527 -0,55 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045355 -0,48 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,037974 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,022849 -0,33 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,212372 -0,23 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,026932 -0,14 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296633 -0,11 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020481 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,457727 -0,51 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,541170 -0,49 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,967992 -0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049785 -0,42 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,486273 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,088888 -0,54 Deniz Port. Altın Fonu 0,045431 -0,53 İş Portföy Altın Fonu 0,040676 -0,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,083814 -0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,036010 -0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA