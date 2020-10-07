Son dakika haber: Katar ve İngiltere Dışişleri Bakanları Filistin meselesini görüştü

Son dakika gündem haberine göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bölgede ve Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.