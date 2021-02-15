Son dakika haber: Katar, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlığın Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için Türk hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesinin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Katar'ın, nedenleri ne olursa olsun her türlü şiddet ve teröre karşı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı