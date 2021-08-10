Son dakika haber | Katar Genelkurmay Başkanı ve Umman Genelkurmay Başkan Yardımcısı, iki ülkenin askeri ilişkilerini görüştü

Son dakika gündem haberi... Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, Umman Genelkurmay Başkan Yardımcısı İsa bin Salim el-Uveysi ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi meselesini görüştüğü bildirildi.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in, Umman Genelkurmay Başkan Yardımcısı İsa bin Salim el-Uveysi ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi meselesini görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim, Uveysi ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimlerin yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Açıklamada, Uveysi'nin Katar ziyaretine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim, 3 Ağustos'ta Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmiş, askeri yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez