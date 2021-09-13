Son dakika haber... Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'la Afganistan'ı görüştü - Haberler
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Son dakika haber... Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'la Afganistan'ı görüştü

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'la Afganistan'ı görüştü

Gelen son dakika haberine göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ikili ilişkiler ve özellikle Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmelere dair konuları ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ikili ilişkiler ve özellikle Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmelere dair konuları ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, Doha'da Le Drian'ı kabul etti.

Açıklamada, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler arasında özellikle Afganistan konusunun görüşüldüğü kaydedildi.

Le Drian görüşmede, Şeyh Temim'e Fransız vatandaşlarının Kabil'den tahliyesinde Katar'ın gösterdiği çabadan ve Afganistan'daki barışın güçlendirilmesine ilişkin rolünden dolayı teşekkür etti.

Le Drian, Temim ile görüşmesi öncesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelmişti.

Son dakika haber... Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'la Afganistan'ı görüştü

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Katar Emiri Şeyh Temim, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'la Afganistan'ı görüştü - Haberler
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