Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu

Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki darbeye ilişkin tüm taraflara krizin atlatılması için itidal çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki darbeye ilişkin tüm taraflara krizin atlatılması için itidal çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in gece meclis yetkilerinin dondurulması ve milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Katar'ın, Tunus'taki tarafların krizin üstesinden gelinmesi için diyalog yolunu tercih etmeleri, devletin kurumlarının güçlendirilmesi ve Tunus Cumhuriyeti'nin yasalarının uygulanması temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, baskılardan ve çatışmalardan uzak durulması, tüm tarafların Tunus halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmaları çağrısı yapıldı.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Türkiye, Tunus parlamentosunun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: 'Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı: "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Yener Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Serdar Aziz Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:54:32. #1.15#

title