Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Taliban lideri Baradar ile görüştü
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Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Taliban lideri Baradar ile görüştü

Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Taliban lideri Baradar ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi... Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, başkent Doha'da Taliban'ın en üst düzey yetkilisi Molla Abdulgani Baradar ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, başkent Doha'da Taliban'ın en üst düzey yetkilisi Molla Abdulgani Baradar ile görüştü. 

Dışişleri Bakanı Al-Thani, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,  "Bu sabah Doha'da Taliban heyetiyle bir araya geldik. Barışçıl geçiş sürecini tesis etmek, Afgan halkının kazanımlarını korumak ve Afganistan'da istenen istikrarı kapsamlı bir siyasi mutabakatla çözülmesi gerekliliğini tartıştık" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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