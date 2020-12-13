Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı Al Sani SMDK Başkanı Hariri ile Suriye krizini görüştü

Son dakika gündem haberi: Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri ile Suriye krizini görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri ile Suriye krizini görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Hariri, Al Sani tarafından başkent Doha'da kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye krizi ve ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez