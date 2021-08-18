Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Afgan sığınmacılar meselesini görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda Afgan mülteciler meselesini görüştüğü bildirildi.