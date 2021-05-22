Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki O.Y. polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö.(53) isimli şahıs, polis ekiplerince İzmit'te gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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