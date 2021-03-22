Son dakika haber! Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek
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Son dakika haber! Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek

22.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:56
Son dakika haber! Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde üniversite son sınıf ve mezun öğrencilere "Temel düzey girişimcilik" eğitimi verilecek.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde üniversite son sınıf ve mezun öğrencilere "Temel düzey girişimcilik" eğitimi verilecek.

Teknoloji Transfer Ofisi, Kastamonu Teknokent AŞ Kuluçka Merkezi'nde yapılandırılan Girişim Vadisi markalı Girişim Geliştirme Programı'nın ilk aşaması olan eğitim 12 Nisan -28 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

Programa başvurular, 16- 31 Mart tarihleri arasında üniversite son sınıf öğrencilerinin ve mezunların başvurularına açık olacak. Başvurular, Kastamonu Teknokent AŞ'nin internet sayfası https://teknokent.kastamonu.edu.tr ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ'nin internet sayfası https://tto.kastamonu.edu.tr adreslerinde yer alan başvuru formu üzerinden kabul edilecek.

Girişimci adaylarına, 40 saatlik çevrimiçi eğitim programını tamamlamalarının ardından düzenlenecek törenle sertifikaları verilecek.

Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün gazetecilere, üniversite son sınıf öğrencilerini ve mezunlarını girişimciliğe hazırlayacaklarını söyledi.

Temel düzey girişimcilik programı ile ana programa kayıt edilecek adayların hem bilgi hem de sertifikaya sahip olacağını belirten Yenigün, şunları dile getirdi:

"Mevcut bahar dönemi içerisinde girişimcilik ve benzeri dersleri alan bütün öğrenciler için de son derece değerli bir eğitim, bilgilendirme ve aslında uygulama programı da gerçekleştirilmiş olacak. Bu aşamadan sonra iyi bir girişim fikri olan ya da bu programa devam etmek isteyen bütün öğrenciler, mezunlar ve katılımcılarımız nasip olursa yüz yüze devam edecek olan girişim programlarına davet edilecekler. İnşallah katılımcılarımızdan Kastamonu'nun yüz akı olan girişimciler çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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