Son dakika haber | Kastamonu Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara kayak eğitimi verildi

Kastamonu'da sevgi evlerinde kalan çocuklara Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kayak öğretildi.

Vali Avni Çakır'ın talimatıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, kayak il temsilcisi Fırat Coşkun ve kayak eğitmeni Suat Hırlı tarafından sevgi evlerinde kalan 11 çocuğa kayak eğitimi verildi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerin çok verimli geçtiğini söyledi.

Vali Çakır'ın bu konuya çok önem verdiğini belirten Coşkun, "Kayak yapmak isteyen çocuklarımızla iki gün birlikteydik. Çok güzel vakit geçirdiler. İçlerinde kayak konusunda çok yetenekli gençler olduğunu görmek bizleri mutlu etti." dedi.

Çocukların gözünde mutluluğu gördüklerini dile getiren Coşkun, "İlerleyen yıllarda düzenlenecek yarışmalarda dereceye girecek kayakçılar çıkacağına inanıyorum. Eğitimleri önümüzdeki günlerde de devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor