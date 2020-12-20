Son dakika haber... Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar kısıtlamada unutulmadı

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşları gönüllüler besledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin sembol kuşları aç kalmasın diye HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve CHP Gençlik Kolları üyeleri yem verdi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların kısıtlama sürecinde insanlar sokakta olmadığı için yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyledi.

Tarihi meydanın kuşlarını sık sık ziyaret ederek beslediklerini ifade eden Kökgöz, "Kastamonu halkı kuşları besleme konusunda duyarlı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar gelemediği için CHP Gençlik Kolları Başkanı Alican Yılmaz, Gençlik Kolları üyeleri ve HAYTAP gönüllüleriyle besleme yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanda binlerce kuş bulunuyor. Meydanın sembollerinden biri haline gelen kuşları vatandaşlar besliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu