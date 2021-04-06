Son dakika haber! Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kovid-19 nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika haber! Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kovid-19 nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kovid-19 nedeniyle 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğime geçilmesine karar verildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ilçe merkezindeki 5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçe genelinde müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmen, öğrenci ve diğer personelde Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle 7 Nisan'dan itibaren merkez ortaokullar ile imam hatip ortaokulunda uzaktan eğitime geçilmiştir." ifadesine yer verildi.

İnebolu'da daha önce de 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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