Son dakika haber | Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haber | Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika haber | Kastamonu merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla vatandaşları arayarak kendini hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırdığı tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu merkezli İstanbul, Samsun, Şanlıurfa, Van, Mersin ve Gaziantep'te 21 kişiden 2 milyon liraya yakın para ve ziynet eşyası aldığı tespit edilen 16 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.B.B, E.A, E.C.F, M.Y, M.D.K, O.E, S.G, B.D, A.B, A.A, A.O.B, M.A, E.E, E.K, B.A. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, çok sayıda ziynet eşyası, 4 bin dolar, 6 bin 400 lira, 16 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 36 tabanca fişeği, 2 hard disk ve çeşitli dijital materyaller ile farklı bankalara ait banka kartları ele geçirildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Kastamonu, Savcı, Güncel, Haberler

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