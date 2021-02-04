Son dakika haber: Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

04.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:41
Son dakika haber: Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu merkezli İstanbul bağlantılı sahte alkol imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 133 şişe sahte içki, 125 litre içki yapımında kullanılan alkol, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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