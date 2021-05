Son dakika haber: KASTAMONU KIZINI DÖVEN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN GELİN ADLİYEDE

Son dakika haberler: KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 12 yaşındaki kızını dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı kayınpederi Mevlüt Ok'u (70) av tüfeğiyle vurarak öldüren 4 çocuk annesi Fati Ok (39) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sularında ilçeye bağlı Yıldızalan köyünde meydana geldi. İddiaya göre; evli oğlu Bayram Ok ile birlikte aynı evde yaşayan Mevlüt Ok, ekili bahçeye büyükbaş hayvanı soktuğu gerekçesiyle torununu dövdü. Fati Ok, akşam eve geldiğinde kızının durumu anlatması üzerine kayınpederi Mevlüt Ok ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fati Ok, evde bulunan av tüfeği ile kayınpederine ateş açtı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt Ok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fati Ok ise, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fati Ok, jandarmadaki ifadesinde, kayınpederi ile çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartıştığını, korkutmak için av tüfeğini doğrulttuğunu, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Fati Ok, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayda babasını kaybeden, eşi de gözaltına alınan Bayram Ok, "Olay babamın kızımı dövmesi ile başlıyor. Akşam eşim eve geldiğinde kızım durumu anlatıyor. Eşim de o sinirle silahlı alıyor. Babam da 'hadi vur' diyor. O anda olay oluyor. Eşim 'çok pişmanım, böyle bir şey olsun istemezdim' diyor. 4 çocuk var. Şu an perişanım. Olayı oğlum anlatınca ben de şok oldum. Hanımım böyle biri değildi" dedi. Gelini tarafından öldürülen Mevlüt Ok'un cenazesinin ise akşam saatlerinde köyde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı