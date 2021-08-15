Son dakika haber: Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (5)
Son dakika haberleri... TOPLAM CAN KAYBI 62 OLDUKastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.
TOPLAM CAN KAYBI 62 OLDU
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.ENKAZDA 2 CESETÖte yandan sel felaketinde Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği enkazdaki arama çalışmalarında akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler hastane morguna götürüldü.Harun ÖZALP-Oğuzhan DEMİR/KASTAMONU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Özlap