Son dakika haber! Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan M.T. ve T.G'nin üzeri ile çantasında yapılan aramada, 772,62 gram kubar esrar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.