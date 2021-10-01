Son dakika haber! Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yol kontrolünde üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca Mahallesi'nde bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan M.T. ve T.G'nin üzeri ile çantasında yapılan aramada, 772,62 gram kubar esrar bulundu.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Caner Cindoruk Özge Özder Mustafa Denizli
Spor Stefan Kuntz Gökhan Töre Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Münir Karaloğlu Aziz Sancar Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Kastamonu'da üzerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:41:11. #1.11#