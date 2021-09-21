Son dakika haber... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, reçeteye tabi 2 bin 282 hap, 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri