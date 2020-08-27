Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
27.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:44
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin operasyonunda şüphelilerden biri, hint kenevirini sularken suçüstü yakalandı.
Yapılan aramalarda 130 kök hint keneviri ile 45,12 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Kaynak: AA