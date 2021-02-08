Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada 238 gram sentetik uyuşturucu ile 46 sentetik ecza hapı, 2 cam düzenek ve hassas terazi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu