Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

16.10.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:46
Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde şüphe üzerine yakalanan A.A'nın üzerinde yapılan aramada bonzai olduğu değerlendirilen 20 gram madde ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen bazı maddeler ele geçirildi.

A.A, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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