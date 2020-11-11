Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ev ve müştemilatında yapılan aramada 768,65 gram kubar esrar ve 8,18 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor