Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzeykent Mahallesi'nde E.E, F.Ç. ve M.H'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, takip ettikleri şüphelilerin, bulundukları evden çıktıkları sırada üstlerinde arama yaptı.

Aramada, üzerlerinde 150 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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