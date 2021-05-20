Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 644 adet reçeteye tabi hap, 1.36 gram bonzai, 1.05 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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