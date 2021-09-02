Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Kastamonu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Erkut Kargın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Irakli Papidze'nin (50), kullandığı QQ-891-HH Gürcistan plakalı otomobil, İğdir köyü yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze çarptı.

Araçta sıkışan Papidze, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı.

Papidze, Araç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkut Kargın

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