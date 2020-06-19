Son dakika haber | Kastamonu'da tedbirlere uymayan eğlence mekanına 126 bin TL ceza kesildi
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Son dakika haber | Kastamonu'da tedbirlere uymayan eğlence mekanına 126 bin TL ceza kesildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 salgın hastalığına karşı gerekli tedbir almadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlenen bir eğlence mekanına 126 bin TL idari para cezası kesildi.

Son dakika haber | Kastamonu'da tedbirlere uymayan eğlence mekanına 126 bin TL ceza kesildi
19.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:29

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 salgın hastalığına karşı gerekli tedbir almadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlenen bir eğlence mekanına 126 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde bir eğlence mekanına kontrole giden polis ekipleri yaptıkları kontrollerde garsonluk yaparken eldiven ve maske takmadığı gerekçesiyle 10 kişiye 3 bin 150 TL'den toplam 31 bin 500 TL, yine iş yerinde müşteri olarak bulunan 28 kişiye ise 88 bin 200 TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde iş yerinin sorumlu müdürü ve iş yeri sahibine de Covid-19 salgın hastalığına karşı tedbir ve önlemleri almamaktan dolayı 6 bin 300 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 40 kişiye 126 bin TL idari ceza kesildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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