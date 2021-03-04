Son dakika haber! Kastamonu'da sırt çantasında 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Kastamonu'da sırt çantasında 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

04.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:03
Son dakika haber! Kastamonu'da sırt çantasında 3 tabanca bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede otogarda düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının sırt çantasında yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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