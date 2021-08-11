Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
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Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)

Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BOZKURT'TA KRİZ MASASI KURULDUKastamonu'da selin vurduğu 8 ilçeden Bozkurt'ta kriz masası kuruldu.

BOZKURT'TA KRİZ MASASI KURULDU

Kastamonu'da selin vurduğu 8 ilçeden Bozkurt'ta kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde ulaştığı Kastamonu'dan Bozkurt'a geçti. Bakan Soylu, ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda kurulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı. Bu arada suyla kaplı ilçe merkezinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Elektrik verilemeyen ilçede bazı vatandaşlar oturdukları binaların çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Helikopter ile çatılarda bulunan vatandaşlardan bazıları kurtarılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de ilçede botlarla arama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan ilçenin girişinde bulunan ve selden etkilenmeyen camiye kamyonlarla sedye yataklar getirildi. Bunların selden etkilenenler için kullanılacağı öğrenildi. İlçede akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini kaybederken arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Kaan ULU- Oğuzhan DEMİR/KASTAMONU,


Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)
Son dakika haber: Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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